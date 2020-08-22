Karagümrük'e bir İtalyan daha: Schelotto!

İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna katan Süepr Lig'in yeni ekibi Karagümrük, gözünü yine bir İtalyan'a çevirdi. Kırmızı-Siyahlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ezequiel Schelotto ile temasa geçti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Karagümrük'e bir İtalyan daha: Schelotto!
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22 Ağustos 2020 11:41
İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna katan Süper Lig'in yeni ekibi Karagümrük, gözünü yine bir İtalyan'a çevirdi.

Kırmızı-Siyahlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ezequiel Schelotto ile temasa geçti.

İstanbul ekibinin, İtalyan oyuncu ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayabileceği bilgisine ulaşıldı.

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