Karagümrük zirve yarışına girdi!

Karagümrük, Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup ederek 1. Lig'de 3. sıraya yükseldi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Karagümrük zirve yarışına girdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2024 21:01
Son güncelleme 01 Aralık 2024 21:02
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Karagümrük 1-0'lık skorla kazandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 81. dakikada Wesley kaydetti.

Bu sonucun ardından Karagümrük, puanını 27'ye çıkardı ve 3. sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Esenler Erokspor, 18 puanda kaldı.

Karagümrük, gelecek hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Erokspor ise sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery