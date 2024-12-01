Karagümrük zirve yarışına girdi!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Karagümrük 1-0'lık skorla kazandı.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 81. dakikada Wesley kaydetti.
Bu sonucun ardından Karagümrük, puanını 27'ye çıkardı ve 3. sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Esenler Erokspor, 18 puanda kaldı.
Karagümrük, gelecek hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Erokspor ise sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 81. dakikada Wesley kaydetti.
Bu sonucun ardından Karagümrük, puanını 27'ye çıkardı ve 3. sıraya yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Esenler Erokspor, 18 puanda kaldı.
Karagümrük, gelecek hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Erokspor ise sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.