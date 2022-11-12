Karagümrük, yeniden 'puan' istiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, pazar günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.



Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta puan elde edemeyen Fatih Karagümrük, Gaziantep FK'yi yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla verilecek araya mutlu gitmek istiyor.



Ligde çıktığı 12 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, 12 puan elde etti.



Yaptığı müsabakaların 4'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 5'inden mağlup ayrılan Gaziantep FK ise hanesine 15 puan yazdırdı.





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