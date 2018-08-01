Karagümrük, 'Yanacak Meşaleler' dedi, iki bomba patlattı!

Karagümrük'ün bu yaz yaptığı transferler

Fatih Karagümrükspor, Osmanlıspor'dan ayrılan Mehmet Batdal ve Çaykur Rizespor'dan ayrılan Turgut Doğan Şahin ile sözleşme imzaladığını açıkladı."Kulübümüz, Turgut Doğan Şahin ve Mehmet Batdal'ı renklerine bağladı. Turgut Doğan ve Mehmet'e Karagümrük ailesine hoş geldin diyor, kulübümüzle birlikte nice başarılar, zaferler ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz.A Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösteren Mehmet Batdal, daha önce Altay, Bucaspor, Galatasaray, Konyaspor, Karabükspor, Başakşehir ve Osmanlıspor formaları giydi. Golcü oyuncu yeni sezondan itibaren "Kırmızı-Siyahlı" formamızın başarısı için ter dökecek.Daha önce Süper Lig'de 100'ün üzerinde maça çıkmış, Samsunspor, Ankaragücü, Gaziantepspor, Trabzonspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Rizespor formaları giyen, kanat oyuncusu Turgut Doğan Şahin, yeni sezondan itibaren "Çubuklu" formamızla sahalarda yer alacak."* Sanharib Malki* Mehmet Batdal* Turgut Doğan Şahin* Benjamin Fuchs* Yiğit İncedemir* Kutay Yokuşlu* Selçuk Alibaz* Erkan Sancar