  •  
    UEFA resmen açıkladı; "Bu sezon mutlaka..."
  •  
    G.Saray'dan çağrı var! 'Evine DÖN artık Badou'
  •  
    İşte Avrupa'da BİTMESİ beklenen 29 transfer!..
  •  
    F.Bahçe'ye Devler Ligi için transfer hediyesi...
  •  
    Galatasaray'ı kızdıran olay! Transfer durdu!

Karagümrük, 'Yanacak Meşaleler' dedi, iki bomba patlattı!

Karagümrük, Mehmet Batdal ve Turgut Doğan Şahin transferlerini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Karagümrük, 'Yanacak Meşaleler' dedi, iki bomba patlattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2018 14:20
Fatih Karagümrükspor, Osmanlıspor'dan ayrılan Mehmet Batdal ve Çaykur Rizespor'dan ayrılan Turgut Doğan Şahin ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Karagümrükspor'dan "Yanacak meşaleler" başlığıyla duyurulan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Turgut Doğan Şahin ve Mehmet Batdal'ı renklerine bağladı. Turgut Doğan ve Mehmet'e Karagümrük ailesine hoş geldin diyor, kulübümüzle birlikte nice başarılar, zaferler ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz.

A Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösteren Mehmet Batdal, daha önce Altay, Bucaspor, Galatasaray, Konyaspor, Karabükspor, Başakşehir ve Osmanlıspor formaları giydi. Golcü oyuncu yeni sezondan itibaren "Kırmızı-Siyahlı" formamızın başarısı için ter dökecek.

Daha önce Süper Lig'de 100'ün üzerinde maça çıkmış, Samsunspor, Ankaragücü, Gaziantepspor, Trabzonspor, Kayserispor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Rizespor formaları giyen, kanat oyuncusu Turgut Doğan Şahin, yeni sezondan itibaren "Çubuklu" formamızla sahalarda yer alacak."

Karagümrük'ün bu yaz yaptığı transferler

* Sanharib Malki
* Mehmet Batdal
* Turgut Doğan Şahin
* Benjamin Fuchs
* Yiğit İncedemir
* Kutay Yokuşlu
* Selçuk Alibaz
* Erkan Sancar

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için