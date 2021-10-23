Karagümrük'ün konuğu Hatayspor

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük'ün konuğu Hatayspor
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23 Ekim 2021 16:32
VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Murat Tuğberk Curbay yapacak.

Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi alan Fatih Karagümrük 17 puanla ligin 5. sırasında yer alıyor.

6 galibiyeti, 1 beraberliği ve 2 yenilgisi bulunan Hatayspor ise 19 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.


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