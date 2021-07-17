Karagümrük'ün büyük hamlesi: Benatia

Geçtiğimiz sezon ligin renkli takımlarından biri olan Karagümrük'ün, bonservisi elinde olan Benatia'ya 2 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; juventus.com
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Karagümrük'ün büyük hamlesi: Benatia
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17 Temmuz 2021 20:39
Süper Lig'de bu sezon Adana Demirspor'un başlattığı yıldız yağmuruna Karagümrük de katılmak üzere.

Karagümrük'ün, son olarak Katar Ligi'nde Al Duhail forması giyen 34 yaşındaki Medhi Benatia'ya 2 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi.

İtalyan Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre daha önce adı 4 büyük takımla anılan oyuncuya senelik 1 milyon euro öneren Karagümrük, 2 milyon euro talep eden tecrübeli oyuncuyla pazarlıklarını sürdürüyor.

Benatia, daha önce Bayern Münih ve Juventus gibi büyük takımlarda da forma giydi.




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