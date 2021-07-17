Karagümrük'ün büyük hamlesi: Benatia

Süper Lig'de bu sezon Adana Demirspor'un başlattığı yıldız yağmuruna Karagümrük de katılmak üzere.
Karagümrük'ün, son olarak Katar Ligi'nde Al Duhail forması giyen 34 yaşındaki Medhi Benatia'ya 2 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi.
İtalyan Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre daha önce adı 4 büyük takımla anılan oyuncuya senelik 1 milyon euro öneren Karagümrük, 2 milyon euro talep eden tecrübeli oyuncuyla pazarlıklarını sürdürüyor.
Benatia, daha önce Bayern Münih ve Juventus gibi büyük takımlarda da forma giydi.
Karagümrük'ün, son olarak Katar Ligi'nde Al Duhail forması giyen 34 yaşındaki Medhi Benatia'ya 2 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi.
İtalyan Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre daha önce adı 4 büyük takımla anılan oyuncuya senelik 1 milyon euro öneren Karagümrük, 2 milyon euro talep eden tecrübeli oyuncuyla pazarlıklarını sürdürüyor.
Benatia, daha önce Bayern Münih ve Juventus gibi büyük takımlarda da forma giydi.