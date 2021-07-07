Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Tunay Torun'u transfer ettiğini duyurdu.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İkinci başkanımız Serkan Hurma ve sportif direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Tunay Torun'a Karagümrük forması altında başarılar dileriz." denildi.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İkinci başkanımız Serkan Hurma ve sportif direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Tunay Torun'a Karagümrük forması altında başarılar dileriz." denildi.