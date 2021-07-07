Karagümrük, Tunay Torun'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesinde Tunay Torun'u kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
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Karagümrük, Tunay Torun'u transfer etti
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07 Temmuz 2021 13:43
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Tunay Torun'u transfer ettiğini duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İkinci başkanımız Serkan Hurma ve sportif direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Tunay Torun'a Karagümrük forması altında başarılar dileriz." denildi.


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