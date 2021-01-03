Karagümrük - Trabzonspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek.Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karagümrük - Trabzonspor karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Galatasaray maçıyla sona eren bordo-mavililer, Fatih Karagümrük deplasmanından galibiyetle ayrılarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.Fatih Karagümrük, ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 21 puanla 7. sırada yer alıyor.Karagümrük'te Sabo ile Ndao cezalı, Jorquera, Zukanovic, Lichaj ve Salibur'un sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.Trabzonspor'da en büyük eksik olan Vitor Hugo bu karşılaşmada olmayacak. Ayrıca Bilal Başacıkoğlu, Fousseini Diabate ve Stiven Plaza kadrodışı.VivianoRamazanFatihRocoBalkovicBigliaNDiayeKorayAatifJiimmySobiechUğurcanSerkanHosseiniEdgarMarlonFlavioAbdülkadir ParmakBakerAbdülkadir ÖmürNwakaemeDjaninySüper Lig'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük, bu sezon sahasında oynadığı karşılaşmalarda mağlup olmadı.Deplasmanda çıktığı 7 maçın 5'ini kazanan Karagümrük, 2 de beraberlik alarak sahasında yenilgi yüzü görmedi.Fatih Karagümrük ayrıca sahasında 16 gol atarak bu alanda ligin en fazla gol atan takımı olarak göze çarpıyor.Trabzonspor bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 5 maçı da kazanamadı.Ayrıca Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor deplasmanda hiç gol yemedi.