Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından gözler yeni sezon öncesi yapılacak planlamalara çevrildi. TFF'de başkanlık koltuğunda Servet Yardımcı otururken, kulüp başkanları yabancı kuralı konusundaki belirsizlik sebebiyle eleştirilerde bulunuyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da bu konuda tepki gösterdi.



HURMA'DAN SERT TEPKİ: ÇIFIT ÇARŞISI GİBİ



Ekotürk televizyonunda canlı yayında açıklamalar yapan Hurma, "Yabancı sayısı problemi Çıfıt Çarşısı gibi. Milli takım yeniliyor, devlet büyüklerine gidip 'Efendim yabancı sayısından dolayı yenildik' diyorlar. O zaman yabancı yasaklansın. Kulüp takımı eleniyor, 'Yabancı yok diye elendik' diyorlar. O zaman yükselsin. Yabancı uygulaması olmasın dedik. 'Yabancı alma' diyorlar ama Türk oyuncu daha pahalı. Peki nasıl yapacağız transferi? Halka yalan konuşuyorlar. Bilmedikleri bir oyunu biliyorlarmış gibi anlatıyorlar. Cahilliği kendilerine sigorta ediyorlar. Milli Takım yeniliyor, yabancı indirilsin! Kulüp takımı Avrupa'da eleniyor, yabancı çıkarılsın!" dedi.



"100 KULÜP BUNU YAPAMAZ"



Süleyman Hurma, "İstiklal Marşı okunuyor ama Türk futbolcu yok diyorlar. Ama başka bir milletten kızımız, atletimiz de bizim adımıza yarışıyor. İnsan yetiştirmek için zaman, para, tesis ve bilgiye ihtiyaç var. Bizde sadece insan var. Altyapıdan oyuncu çıkarmak ülkenin spor politikasıyla ilgilidir. Yoksa 80 milyonluk ülkede bunu 100 kulüp yapamaz" ifadelerini kullandı.



"BİZE YİNE ÇERÇÖP KALDI"



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin plansız olduğu yönünde eleştirilerde bulunmuştu. Benzer bir açıklamayı Süleyman Hurma da yaptı. Karagümrük Başkanı, "Yayıncı belli değil, yabancı kuralı belli değil, harcama limiti belli değil. Bize, 'Plansız, programsız iş yapıyorsunuz' diyorlar. Şu anda Avrupa kulüpleri transferleri bitirdi bile. Bize kaldı yine çerçöp" dedi.



KUPA GELİRİ TEPKİSİ: ŞAKA MI BU?



Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili daha önce de eleştiriler yapan Hurma, bu organizasyonun mali açıdan bir getirisi olmadığını ifade etti. Türkiye Kupası'nı, "Dünyanın en ucuz organizasyonu" diyerek tarif eden Süper Lig ekibinin başkanı, "Bir tur atlıyorsunuz, 60 bin TL! Şaka mı bu? Şampiyonluk primi 3 milyon TL" açıklamasında bulundu.





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