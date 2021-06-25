Karagümrük'ten Sivasspor'a transfer

Sivasspor, Fatih Karagümrük'ten Koray Altınay'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük'ten Sivasspor'a transfer
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25 Haziran 2021 19:57
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Fatih Karagümrük forması giyen Koray Altınay'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Koray Altınay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sağ bek ve ön liberoda görev yapan 29 yaşındaki Koray, İstanbul'da Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

11 Ekim 1991'de Münih'te dünyaya gelen Koray, futbola Fürstenfeldbruck altyapısında başladı.

Ardından Bayern Münih II ve Jahn Regensburg takımlarının formasını giyen Koray, 2013-2014 sezonda Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

Osmanlıspor forması da giyen Koray, son iki sezon Fatih Karagümrük formasıyla ter döktü.

Kariyerinde 238 maça çıkan sporcu, 5 kez gol sevinci yaşadı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin Fatih Karagümrük'ten 2 yıllığına renklerine bağladığı Koray Altınay, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Kan tetkikleri yapılan Koray Altınay, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.


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