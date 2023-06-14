Karagümrük'ten Serdar Dursun hamlesi

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Karagümrük'ten Serdar Dursun hamlesi
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14 Haziran 2023 09:28
Fenerbahçe'de sezonun hayal kırıklığı yaşatan isimlerinden biri olan Serdar Dursun yol ayrımında.

Jorge Jesus yönetiminde forma şansı bulmakta çok zorlanan milli futbolcuya Süper Lig ekiplerinden Karagümrük resmen talip oldu.

Serdar Dursun'un Fenerbahçe'deki geleceği netleşmeden transfer konusunda karar vermek istemediği, bu nedenle Karagümrük'ten süre talep ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 26 maçta süre bulan Serdar Dursun, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

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