Karagümrük'ten Marcelo Guedes'e teklif!

VavaCars Fatih Karagümrük, Olympique Lyon'un eski Beşiktaşlı stoperi Marcelo Guedes'e teklif yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Karagümrük'ten Marcelo Guedes'e teklif!
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12 Ocak 2022 02:47
Kariyerine Olympique Lyon'da devam eden eski Beşiktaşlı Marcelo'ya VavaCars Fatih Karagümrük teklif yaptı.

Fransız RMC'nin haberine göre İstanbul ekibinin Marcelo'ya yeni sözleşme teklifi yaptığı ifade edildi. Benatia'nın emeklilik kararından sonra savunmaya lider oyuncu arayan Fatih Karagümrük'ün Marcelo'ya imza attırmak için temaslarını sıklaştırdığı ifade edildi.

Yapılan haberlere göre Marcelo'nun Lyon'da bir daha kadroya giremeyeceğini bilmesine rağmen takımdan ayrılmayı düşünmediği ancak teklife de henüz net bir yanıt vermediği aktarıldı.

Lyon'da yönetimle ciddi sorunlar yaşadığı bilinen Marcelo Guedes, kulübün 2. Lig'de mücadele eden pilot takımına gönderilmişti.

34 yaşındaki deneyimli stoper, 2016 kışında Beşiktaş'a kiralık olarak imza atmış, sezon sonunda ise 2 milyon euro bonservisle transfer edilmişti. 2017'nin Temmuz ayında ise Brezilyalı oyuncu 7 milyon euro bonservis bedeliyle Fransa'nın Olympique Lyon takımına transfer olmuştu.

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