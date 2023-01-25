Karagümrük'ten Borini için açıklama

Fatih Karagümrük'ten golcü oyuncusu Fabio Borini için bir açıklama geldi.



Sosyal medyada ve çeşitli televizyon kanallarında İtalyan futbolcuyla Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in ilgilendiği öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından Fatih Karagümrük, bir açıklama yaptı ve bu haberleri yalanladı.



İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı;



"Oyuncumuz Fabio Borini ile ilgili çıkan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"



Fatih Karagümrük'te bu sezon performansıyla dikkat çeken 19 maçta 13 gol atıp, 6 asist yaptı.





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