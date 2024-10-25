Karagümrük'ten Adanaspor'a farklı tarife

Trendyol 1. Lig 10. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Adanaspor'u 4-0 mağlup etti.

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Karagümrük'ten Adanaspor'a farklı tarife
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25 Ekim 2024 22:01
Son güncelleme 25 Ekim 2024 22:04
Trendyol 1. Lig 10. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Adanaspor ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Karagümrük 4-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31 ve 81. dakikalarda Wesley, 38. dakikada Joao Camacho ve 90+2. dakikada Baran Demiroğlu kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün golcüsü Wesley, 9. haftada 9. golünü kaydetmeyi başardı.

Şenol Can'ın takımı ligde 5. galibiyetini aldı ve 18 puanayükseldi. Adanaspor ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Karagümrük, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Adanaspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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