Karagümrük'ten Adanaspor'a farklı tarife

Trendyol 1. Lig 10. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Adanaspor ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Karagümrük 4-0 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31 ve 81. dakikalarda Wesley, 38. dakikada Joao Camacho ve 90+2. dakikada Baran Demiroğlu kaydetti.



Fatih Karagümrük'ün golcüsü Wesley, 9. haftada 9. golünü kaydetmeyi başardı.



Şenol Can'ın takımı ligde 5. galibiyetini aldı ve 18 puanayükseldi. Adanaspor ise 6 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Karagümrük, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Adanaspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.



