Karagümrük'ten Adanaspor'a farklı tarife

Trendyol 1. Lig 10. hafta maçında Fatih Karagümrük, sahasında Adanaspor ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Karagümrük 4-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31 ve 81. dakikalarda Wesley, 38. dakikada Joao Camacho ve 90+2. dakikada Baran Demiroğlu kaydetti.
Fatih Karagümrük'ün golcüsü Wesley, 9. haftada 9. golünü kaydetmeyi başardı.
Şenol Can'ın takımı ligde 5. galibiyetini aldı ve 18 puanayükseldi. Adanaspor ise 6 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Karagümrük, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Adanaspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31 ve 81. dakikalarda Wesley, 38. dakikada Joao Camacho ve 90+2. dakikada Baran Demiroğlu kaydetti.
Fatih Karagümrük'ün golcüsü Wesley, 9. haftada 9. golünü kaydetmeyi başardı.
Şenol Can'ın takımı ligde 5. galibiyetini aldı ve 18 puanayükseldi. Adanaspor ise 6 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Karagümrük, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Adanaspor ise Bandırmaspor'u ağırlayacak.