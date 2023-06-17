Karagümrük, teknik direktör için gözünü efsanelere çevirdi!

Geçtiğimiz yaz futbolculuk dönemiyle bir efsane olarak anılan Andrea Pirlo'yu teknik direktörlük görevine getiren Fatih Karagümrük, İtalyan futbol adamı sonrası yeni sezon için de futbolculuk döneminde Avrupa'ya damga vuran isimlere yönelmiş durumda.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Karagümrük, teknik direktör için gözünü efsanelere çevirdi!
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17 Haziran 2023 11:21
Son güncelleme 17 Haziran 2023 11:26
Andrea Pirlo sonrası yeni teknik direktörünü henüz belirlemeyen Fatih Karagümrük, yine son derece dikkat çekici isimlerle görüşmeler yürütüyor.

İstanbul ekibi, geçtiğimiz yaz döneminde Andrea Pirlo hamlesiyle adından söz ettirmişti. Şimdi de futbolculuk döneminde Avrupa'ya damga vurmuş önemli isimlerle görüşmeler yapılıyor.

Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Edgar Davids, Karagümrük'ün radarına girerken, İstanbul ekibi, 50 yaşındaki Davids'le görüşme halinde olduğu kaydedildi.

İTALYAN EFSANELERDE LİSTEDE 

Karagümrük'ün ayrıca Filippo Inzaghi için de nabız yokladığı öğrenildi. İtalyan futbolunun bir başka efsanesi Gennaro Gattuso da listedeki isimlerden birisi olduğu belirtildi.

Kırmızı-Siyahlılar'da, geçen sezon takımı hücumda sırtlayan Diagne ve Borini ile yolların ayrılmasının ardından transfer çalışmaları da sürüyor.

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