Karagümrük'te yeni transfer idmana katıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamladı.
İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde sezon hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde günü tek idmanla sürdürdü. Yeni transfer Ibrahim Dresevic de antrenmana katıldı.
Futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı, güç, pas ve şut çalışmasıyla tamamladı.
Kampın ilk etabını tamamlayan ekipte futbolcular, bayram izninin ardından 12 Temmuz'da aynı tesiste toplanarak ikinci etap çalışmalarına başlayacak. Ekip, ikinci etap çalışmalarını 24 Temmuz'a kadar sürdürecek.
İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde sezon hazırlıklarına devam eden kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde günü tek idmanla sürdürdü. Yeni transfer Ibrahim Dresevic de antrenmana katıldı.
Futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı, güç, pas ve şut çalışmasıyla tamamladı.
Kampın ilk etabını tamamlayan ekipte futbolcular, bayram izninin ardından 12 Temmuz'da aynı tesiste toplanarak ikinci etap çalışmalarına başlayacak. Ekip, ikinci etap çalışmalarını 24 Temmuz'a kadar sürdürecek.
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