Karagümrük'te tepki: "Biz böyle kazanmak istemiyoruz"

Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Karagümrük'te tepki: 'Biz böyle kazanmak istemiyoruz'
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17 Eylül 2021 22:51
Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 3-1 geriden gelerek 4-3 kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından rakiplerine tepki gösterdi.

Yeni Malatyaspor'un 2. yarıda zaman geçirmek için uğraştığını kaydeden Canel, "2. yarı oynanmadan maç bitti. Biz böyle kazanmak istemiyoruz, yatanın kalktığı, topun oynandığı bir maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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