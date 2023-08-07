Karagümrük'te Ozdoev ile ayrılık

Fatih Karagümrük, Magomed Ozdoev'le yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
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Karagümrük'te Ozdoev ile ayrılık
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07 Ağustos 2023 22:36
VavaCars Fatih Karagümrük, Magomed Ozdoev'le yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Magomed Ozdoev ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." denildi.

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