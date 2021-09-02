Karagümrük'te Lens iptal, Ribery bekleniyor

Karagümrük, Jeremain Lens transferinden vazgeçti ve Franck Ribery transferine yoğunlaştı.

Haber; Sporx.com
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Karagümrük'te Lens iptal, Ribery bekleniyor
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02 Eylül 2021 22:55
Yaptığı transferlerle ses getiren Karagümrük, son günlere girilirken temaslarını sıklaştırdı.

Beşiktaş ile Jeremain Lens transferi için uzun süredir görüşme yapan İstanbul ekibi, Hollandalı oyuncuyla maaş konusunda anlaşma sağlayamayınca masadan kalktı.

Karagümrük'ün, Fiorentina'dan ayrıldıktan sonra kulüp arayan ve kendilerine de önerilen Franck Ribery ile görüşmeler yaptığı ve önemli yol kat ettiği kaydedildi.

Ribery, kariyerinde forma giydiği 607 resmi maçta 151 gol atıp 221 asist yaptı.




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