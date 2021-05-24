Karagümrük'te iç transferde iki imza

Fatih Karagümrük Kulübü, Emiliano Viviano ve Koray Altınay'ın sözleşmesinin uzatıldığını bildirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Süper Lig'de kalemizi koruyan Emiliano Viviano'nun ve 2 sezondur Karagümrük forması giyen, Süper Lig'e yükselmemizde pay sahibi olan Koray Altınay'ın sözleşmesi uzatılmıştır." denildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Süper Lig'de kalemizi koruyan Emiliano Viviano'nun ve 2 sezondur Karagümrük forması giyen, Süper Lig'e yükselmemizde pay sahibi olan Koray Altınay'ın sözleşmesi uzatılmıştır." denildi.