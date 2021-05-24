Karagümrük'te iç transferde iki imza

Karagümrük, kaleci Viviano ve Koray Altınay ile yeni sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük'te iç transferde iki imza
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24 Mayıs 2021 01:29
Fatih Karagümrük Kulübü, Emiliano Viviano ve Koray Altınay'ın sözleşmesinin uzatıldığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Süper Lig'de kalemizi koruyan Emiliano Viviano'nun ve 2 sezondur Karagümrük forması giyen, Süper Lig'e yükselmemizde pay sahibi olan Koray Altınay'ın sözleşmesi uzatılmıştır." denildi.

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