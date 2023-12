Karagümrük'te hakem tepkisi!

VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen Can Keleş, Galatasaray'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Hakem Tugay Kaan Namoğlu'nun kararlarını eleştiren Can Keleş "Hakem onlara daha çok düdük çaldı. Onlara karşı oynadı. Ama iyi bir oyun sergiledik." dedi.



Öte yandan Can Keleş, "Gaziantep FK Maçında inşallah 3 puan alacağız." diyerek sözlerini noktaladı.



Karagümrük'te forma giyen Kevin Lasagna ise "Hakemler bazı kararlarını bizden yana kullanabilirlerdi." açıklamasını yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU