Karagümrük'te Galatasaray öncesi kaleci sıkıntısı

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak Fatih Karagümrük'te kaleci sıkıntısı yaşanıyor. İstanbul ekibinde Batuhan Şen sakatlandı, Emiliano Viviano ise cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Karagümrük'te Galatasaray öncesi kaleci sıkıntısı
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19 Nisan 2023 00:02
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Fatih Karagümrük'te kaleci sıkıntısı yaşanıyor.

İstanbul ekibinde 4-2 kazanılan Ümraniyespor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Batuhan Şen sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Batuhan'ın yerine oyuna dahil olan Emiliano Viviano ise gördüğü sarı kartın ardından gelecek hafta cezalı duruma düştü.

ANDREA PIRLO'DAN AÇIKLAMA

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Ümraniyespor karşılaşmasının ardından konuyla ilgili konuştu. Pirlo, 3. kalecileri Muzaffer Cem Kablan'a güvendiklerini kaydetti. Pirlo, "Batuhan'ı iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız. Olay sıcak, yarın (çarşamba) tetkikleri yapılacak. Olmadı, Muzaffer var. Muzo'ya güveniyoruz, o oynarsa onu da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Öte yandan Fatih Karagümrük'te Otabek Shukurov da cezalı duruma düştüğü için Galatasaray karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

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