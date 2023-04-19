Karagümrük'te Galatasaray öncesi kaleci sıkıntısı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Fatih Karagümrük'te kaleci sıkıntısı yaşanıyor.



İstanbul ekibinde 4-2 kazanılan Ümraniyespor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Batuhan Şen sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Batuhan'ın yerine oyuna dahil olan Emiliano Viviano ise gördüğü sarı kartın ardından gelecek hafta cezalı duruma düştü.



ANDREA PIRLO'DAN AÇIKLAMA



Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Ümraniyespor karşılaşmasının ardından konuyla ilgili konuştu. Pirlo, 3. kalecileri Muzaffer Cem Kablan'a güvendiklerini kaydetti. Pirlo, "Batuhan'ı iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız. Olay sıcak, yarın (çarşamba) tetkikleri yapılacak. Olmadı, Muzaffer var. Muzo'ya güveniyoruz, o oynarsa onu da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız." diye konuştu.



Öte yandan Fatih Karagümrük'te Otabek Shukurov da cezalı duruma düştüğü için Galatasaray karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.





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