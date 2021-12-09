Karagümrük'te Benatia futbolu bıraktı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Medhi Benatia futbolu bıraktı.

Haber; Sporx.com
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Karagümrük'te Benatia futbolu bıraktı
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09 Aralık 2021 16:40
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Medhi Benatia, futbolu bıraktı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu kararı aldığı belirtildi.

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Medhi Benatia yaşadığı sakatlıklar sebebiyle futbolu bırakma kararı almıştır. Bir buçuk sene daha kontratı olmasına rağmen hiçbir talepte bulunmadan ciddi bir ekonomik gelirden vazgeçerek kontratını fesih etmiştir."


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