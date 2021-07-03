Karagümrük, Salih Dursun'u transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Salih Dursun'u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
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Karagümrük, Salih Dursun'u transfer etti!
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03 Temmuz 2021 15:59
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcu Salih Dursun'u renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, savunmada görev yapan 29 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola Sakaryaspor altyapısında başlayan Salih Dursun, kariyerinde Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor formalarını giydi.


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