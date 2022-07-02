Karagümrük, Pirlo ile sıkı çalışıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.İtalyan teknik direktöryönetiminde Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen kırmızı-siyahlı takım, yeni sezon çalışmalarını burada sürdürüyor.Dün çift, bugün ise tek idman yaparak çalışmalarına devam eden futbolcular, güç, topla pas ve şut çalışması yaptı.Kampın ilk etabını 9 Temmuz'a kadar sürdürecek Fatih Karagümrük'te futbolcular, bayram izninin ardından 24 Temmuz'a kadar aynı tesiste 2. etap çalışmalarına başlayacak.Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımda geçen yıl güzel sezon geçiren ve bu yıl Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Emre Mor'a teşekkür mesajı yayımlandı.Mesajda,denildi.