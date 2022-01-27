Karagümrük: "Pesic'i satmayacağız!"

Fatih Karagümrük, golcü oyuncu Pesic için bir açıklama yayımladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Karagümrük: 'Pesic'i satmayacağız!'
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27 Ocak 2022 15:55
Fatih Karagümrük Kulübü, bu sezon 12 gol atan Aleksandar Pesic hakkında bir açıklama yayımladı.

Karagümrük'ün açıklamasında, "Aleksandar Pesic'i herhangi bir kulübe satmak gibi bir düşüncemiz yoktur." ifadeleri yer aldı.

İşte yapılan açıklama;



HULL VE FENERBAHÇE İDDİASI

29 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin teklif yaptığı iddia edilmişti. 
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