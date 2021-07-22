Karagümrük, Nijeryalı yıldızı kaptı

Karagümrük, adı yıllardır 4 büyük takımla anılan Nijeryalı hücumcu Ahmed Musa'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Karagümrük, Nijeryalı yıldızı kaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2021 18:03
Süper Lig'de yaptığı transferlerle ses getiren Karagümrük, bir yıldızı daha getirdi.

Karagümrük, adı daha önce çok kez 3 büyük takımımızla anılan Ahmed Musa'yı kadrosuna kattı.

Son olarak ülkesinde Kano Pillars'la 2 aylık sözleşme yapan Nijeryalı, Haziran ayında serbest kalmıştı.

Kariyerinde VVV Venlo, CSKA Moskova ve Leicester City gibi kulüplerde forma giydi. Nijerya Milli Takımı'nda 87 maçta 15 gole imzasını attı.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.