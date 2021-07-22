Karagümrük, Nijeryalı yıldızı kaptı

Süper Lig'de yaptığı transferlerle ses getiren Karagümrük, bir yıldızı daha getirdi.



Karagümrük, adı daha önce çok kez 3 büyük takımımızla anılan Ahmed Musa'yı kadrosuna kattı.



Son olarak ülkesinde Kano Pillars'la 2 aylık sözleşme yapan Nijeryalı, Haziran ayında serbest kalmıştı.



Kariyerinde VVV Venlo, CSKA Moskova ve Leicester City gibi kulüplerde forma giydi. Nijerya Milli Takımı'nda 87 maçta 15 gole imzasını attı.



