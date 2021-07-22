Karagümrük, Nijeryalı yıldızı kaptı

Süper Lig'de yaptığı transferlerle ses getiren Karagümrük, bir yıldızı daha getirdi.
Karagümrük, adı daha önce çok kez 3 büyük takımımızla anılan Ahmed Musa'yı kadrosuna kattı.
Son olarak ülkesinde Kano Pillars'la 2 aylık sözleşme yapan Nijeryalı, Haziran ayında serbest kalmıştı.
Kariyerinde VVV Venlo, CSKA Moskova ve Leicester City gibi kulüplerde forma giydi. Nijerya Milli Takımı'nda 87 maçta 15 gole imzasını attı.
Karagümrük, adı daha önce çok kez 3 büyük takımımızla anılan Ahmed Musa'yı kadrosuna kattı.
Son olarak ülkesinde Kano Pillars'la 2 aylık sözleşme yapan Nijeryalı, Haziran ayında serbest kalmıştı.
Kariyerinde VVV Venlo, CSKA Moskova ve Leicester City gibi kulüplerde forma giydi. Nijerya Milli Takımı'nda 87 maçta 15 gole imzasını attı.