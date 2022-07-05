Karagümrük Matteo Ricci'yi transfer etti

VaVa Cars Fatih Karagümrük, Frosinone'den 28 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Matteo Ricci'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.



Yapılan açıklamada Ricci'nin kariyeriyle ilgili bilgi verilirken "Kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek olan Matteo Ricci'ye hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." sözleri kullanıldı.



Ricci'nin kariyeriyle ilgili ise, "Roma altyapısında yetişen Ricci, İtalya'da Carpi, Grosseto, Pistoiese, Pisa, Perugia, Salernitana, Spezia ve son olarak Frosinone formaları giydi. Çeşitli yaş gruplarında 21 kez İtalya Milli Takımı formasını da terleten başarılı orta saha oyuncusu, 5 gol atma başarısı gösterdi." bilgisi verildi.





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