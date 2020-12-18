Karagümrük maçında Fatih Terim'e kırmızı çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com
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Karagümrük maçında Fatih Terim'e kırmızı çıktı
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18 Aralık 2020 20:34
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında itirazları sebebiyle Hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı

Sarı kırmızılı çalıştırıcının kartın ardından, "Sana yazıklar olsun" dediği görüldü.
Terim koridora giderken, "Sen ancak bekçi olursun, futbolu bilmiyorsun. Evde ailene anlat, 'Fatih Hocayı attım' diye. Sen bekçi bile olamazsın." sözleriyle tepkisini gösterdi.




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