Karagümrük maçında Fatih Terim'e kırmızı çıktı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçının 69. dakikasında itirazları sebebiyle Hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı
Sarı kırmızılı çalıştırıcının kartın ardından, "Sana yazıklar olsun" dediği görüldü.
Sarı kırmızılı çalıştırıcının kartın ardından, "Sana yazıklar olsun" dediği görüldü.
Terim koridora giderken, "Sen ancak bekçi olursun, futbolu bilmiyorsun. Evde ailene anlat, 'Fatih Hocayı attım' diye. Sen bekçi bile olamazsın." sözleriyle tepkisini gösterdi.