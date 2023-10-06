Karagümrük: "Maçın hakkı en az beraberlikti"

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel kaybettikleri Alanyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Karagümrük: 'Maçın hakkı en az beraberlikti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2023 23:35
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, hakkı beraberlik olan maçta mağlup olduklarını söyledi.

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna istekli bir şekilde başladıklarını söyledi. Taç atışından gol yediklerini kaydeden Canel, "Bu biraz moralimizi bozdu. Buna rağmen futbol oynamaya çalıştık. İkinci yarıda özellikle topu daha fazla bizde tutmaya çalıştık. Ama ikinci golü yedikten sonra biraz sıkıntı yaşadık." dedi.

Canel, hiç bir bahaneye sığınmadıklarının altını çizerek, "2-1 yenildik ama bize zaman yetmedi. Bana göre maçın hakkı en az beraberlikti ama mağlup olduk. Üzgünüz." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery