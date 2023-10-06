Karagümrük: 'Maçın hakkı en az beraberlikti'

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, hakkı beraberlik olan maçta mağlup olduklarını söyledi.



Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna istekli bir şekilde başladıklarını söyledi. Taç atışından gol yediklerini kaydeden Canel, "Bu biraz moralimizi bozdu. Buna rağmen futbol oynamaya çalıştık. İkinci yarıda özellikle topu daha fazla bizde tutmaya çalıştık. Ama ikinci golü yedikten sonra biraz sıkıntı yaşadık." dedi.



Canel, hiç bir bahaneye sığınmadıklarının altını çizerek, "2-1 yenildik ama bize zaman yetmedi. Bana göre maçın hakkı en az beraberlikti ama mağlup olduk. Üzgünüz." diye konuştu.



