Karagümrük kupada rahat turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4 .tur mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, Sarıyer ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Fatih Karagümrük'e turu getiren golleri 23. dakikada Ervin Zukanovic ve 66. dakikada Ahmed Musa kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri kura çekimi 3 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Fatih Karagümrük'e turu getiren golleri 23. dakikada Ervin Zukanovic ve 66. dakikada Ahmed Musa kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri kura çekimi 3 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.