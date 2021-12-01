Karagümrük kupada rahat turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Sarıyer'i 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

, Fotoğraf; AA
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Karagümrük kupada rahat turladı!
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01 Aralık 2021 16:55
Ziraat Türkiye Kupası 4 .tur mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, Sarıyer ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Fatih Karagümrük'e turu getiren golleri 23. dakikada Ervin Zukanovic ve 66. dakikada Ahmed Musa kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri kura çekimi 3 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.


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