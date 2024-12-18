Karagümrük, kupada 2 golle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fatih Karagümrük, Ümraniyespor ile karşılaştı. Ümraniye Stadı'nda oynanan maçı Karagümrük 2-1 kazandı.
Karagümrük'e turu getiren golleri 55 ve 63. dakikalarda Ahmet Sivri kaydetti. Ümraniye'nin golü 10. dakikada Benny'den geldi.
Ümraniyespor'da Furkan Apaydın, 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda adını gruplara yazdıran taraf oldu.
Karagümrük'e turu getiren golleri 55 ve 63. dakikalarda Ahmet Sivri kaydetti. Ümraniye'nin golü 10. dakikada Benny'den geldi.
Ümraniyespor'da Furkan Apaydın, 76. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda adını gruplara yazdıran taraf oldu.