Karagümrük, Kemal Ademi'yi transfer ediyor

Başkan Süleyman Hurma'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bizzat görüştüğü Kemal Ademi transfer süreci tamamlandı

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Karagümrük, Kemal Ademi'yi transfer ediyor
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31 Ocak 2021 13:03
Transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile Kemal Ademi'nin transferini sonlandırıyor.

Sezon başında transfer edilen ancak Fenerbahçe'de forma şansı bulaman Kemal Ademi'yi kadrosuna katmak isteyen Karagümrük, Fenerbahçe ile anlaştı

Başkan Süleyman Hurma'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bizzat görüştüğü Kemal Ademi transfer sürecinde son sözü Erol Bulut söyledi

Erol Bulut'tan onay çıkmasının ardından Ademi'nin Karagümrük'e transferinde anlaşma sağlandı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.





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