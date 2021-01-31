Transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile Kemal Ademi'nin transferini sonlandırıyor.
Sezon başında transfer edilen ancak Fenerbahçe'de forma şansı bulaman Kemal Ademi'yi kadrosuna katmak isteyen Karagümrük, Fenerbahçe ile anlaştı
Başkan Süleyman Hurma'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bizzat görüştüğü Kemal Ademi transfer sürecinde son sözü Erol Bulut söyledi
Erol Bulut'tan onay çıkmasının ardından Ademi'nin Karagümrük'e transferinde anlaşma sağlandı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.
Sezon başında transfer edilen ancak Fenerbahçe'de forma şansı bulaman Kemal Ademi'yi kadrosuna katmak isteyen Karagümrük, Fenerbahçe ile anlaştı
Başkan Süleyman Hurma'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bizzat görüştüğü Kemal Ademi transfer sürecinde son sözü Erol Bulut söyledi
Erol Bulut'tan onay çıkmasının ardından Ademi'nin Karagümrük'e transferinde anlaşma sağlandı. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.