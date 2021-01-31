Karagümrük, Kemal Ademi için F.Bahçe ile görüştü

Transfer çalışmalarını sürdüren Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile Kemal Ademi'nin transferi için görüşmelere başladı.



Sezon başında transfer edilen ancak Fenerbahçe'de forma şansı bulaman Kemal Ademi'yi kadrosuna katmak isteyen Karagümrük, Fenerbahçe ile görüştü.



Başkan Süleyman Hurma'nın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bizzat görüştüğü Kemal Ademi transfer sürecinde son sözü Erol Bulut söyleyecek.



Transfere nokta koyabilmek için Erol Bulut'un kararını bekleyen Fatih Karagümrük'un bu transferi 1 Şubat'ta transferin son gününde açıklaması bekleniyor.



