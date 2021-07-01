Karagümrük, İngiltere'den aldı

Karagümrük, son olarak Bristol Rovers forması giyen 30 yaşındaki Londra doğumlu orta saha oyuncusu Erhun Öztümer'i kadrosuna kattı.

Haber; AA
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Karagümrük, İngiltere'den aldı
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01 Temmuz 2021 19:21
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, geçen sezon İngiltere 3. Futbol Ligi'nde (League One) mücadele eden Bristol Rovers'ta forma giyen Erhun Öztümer'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için ikinci başkan Serkan Hurma ve sportif direktör Murat Akın'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

İngiltere doğumlu Türk asıllı orta saha oyuncusu Erhun Öztümer, kariyerine Charlton Athletic altyapısında başladı. Türkiye'de Manisaspor ve Sivasspor akademilerinde de eğitim alan Erhun, İngiltere'ye dönerek Peterborough, Walsall, Bolton Wanderers'ta forma giydi.

2019'da futbola başladığı kulüp Charlton Athletic'e dönen Erhun, geçen sezonu Bristol Rovers'ta geçirdi


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