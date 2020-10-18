Karagümrük ilk yarıyı, Kasımpaşa ikinci yarıyı kazandı!

Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk etti.



Vefa Stadyumu'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Karagümrük, 45+1. dakikada Artur Sobiech'in golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa 47. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.



Karagümrük'te oyuna 69. dakikada Badou Ndiaye'nin yerine giren Jimmy Durmaz, 74. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Ligdeki ikinci beraberliğini alan Karagümrük, puanını 8 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Bu sezon ilk kez sahadan beraberlikle ayrılan Kasımpaşa ise puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 8. sırada yer aldı.



Karagümrük, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise Göztepe'yi ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



27. dakikada soldan gelen Salibur'un yerden pasında ceza sahası önünde topla buluşan Ndiaye, müsait durumda şutunu çekti ama kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.



41. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında 6 pas içindeki Ndiaye'nin kafa vuruşu sonucunda, top üstten dışarı çıktı.



43. dakikada sağdan rakibini çalımlayıp içeri giren Ndao, kaleciyle çaprazdan karşı karşıya kaldı. Senegalli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



45 +1. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sobiech soldan Balkovec'in ortasında müsait durumda meşin yuvarlağa kafayı vurdu ve top kalecinin solundan direğe çarpıp içeri girdi: 1-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN



