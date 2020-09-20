Karagümrük, Gaziantep'in geri dönüşüne izin vermedi!

Süper Lig'de 2. hafta karşılaşmasında Gazantep FK, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.



Gaziantep Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.



Gaziantep FK'nın gollerini 53. dakikada Kana Biyik ve 59. dakikada Andre kaydetti. Karagümrük'ün gollerini ise 26. dakikada Zukanovic ve 90+5. dakikada Mevlüt Erdinç attı.



2 haftadır kazanamayan Gaziantep FK, 1 puanla 14. sırada yer aldı. Yoluna kayıpsız devam eden Karagümrük ise 4 puanla 4. sıraya yükseldi.



Gaziantep FK, gelecek hafta Göztepe deplasmanına konuk olacak. Karagümrük ise Başakşehir'i ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



21. dakikada Ndao'nun sağ kanattan penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Sabo gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



25. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan arka direğe doğru kullanılan köşe vuruşunda Roco'nun indirdiği topa Zukanovic, dar açıdan vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1



26. dakikada ev sahibi ekip beraberliğe yaklaştı. Hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer, ceza sahasında topla buluştu. Çapraz pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan Kenan Özer'in vuruşunda kaleci Aykut gole izin vermedi.



28. dakikada Ramazan'ın sağ kanattan pasında topla buluşan Sobiech'in vuruşunda kaleci Günay son anda topu ayakları ile çeldi.



30. dakikada Gaziantep FK beraberliğe yine çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Kenan Özer, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Aykut, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı auta gönderdi.



