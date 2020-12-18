Karagümrük, Galatasaray'a karşı 60 yıllık hasreti dindirdi

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Galatasaray, 7 resmi maç sonra yenilgi yaşadı.
Bu skorla Fatih Karagümrük, ligdeki 5. galibiyetini aldı. Beş de beraberliği bulunan kırmızı-siyahlı takım, 20 puana ulaştı.
- Karagümrük, 60 yıl sonra Galatasaray'ı yendi
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 60 yıl arasında sonra Galatasaray'ı mağlup etti.
Ligde sarı-kırmızılılar karşısında bundan önceki 12 maçta tek galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlı takım, ikinci kez galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray karşısındaki tek galibiyetini 27 Mart 1960'da alan Fatih Karagümrük, sarı-kırmızılıları 60 yıl sonra yenmeyi başardı.
İki takım, Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de olmamasından dolayı yaklaşık 37 yıl sonra ilk kez karşılaştı.
Bu skorla Fatih Karagümrük, ligdeki 5. galibiyetini aldı. Beş de beraberliği bulunan kırmızı-siyahlı takım, 20 puana ulaştı.
- Karagümrük, 60 yıl sonra Galatasaray'ı yendi
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 60 yıl arasında sonra Galatasaray'ı mağlup etti.
Ligde sarı-kırmızılılar karşısında bundan önceki 12 maçta tek galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlı takım, ikinci kez galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray karşısındaki tek galibiyetini 27 Mart 1960'da alan Fatih Karagümrük, sarı-kırmızılıları 60 yıl sonra yenmeyi başardı.
İki takım, Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de olmamasından dolayı yaklaşık 37 yıl sonra ilk kez karşılaştı.