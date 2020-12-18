Karagümrük, Galatasaray'a karşı 60 yıllık hasreti dindirdi

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Galatasaray, 7 resmi maç sonra yenilgi yaşadı.



Bu skorla Fatih Karagümrük, ligdeki 5. galibiyetini aldı. Beş de beraberliği bulunan kırmızı-siyahlı takım, 20 puana ulaştı.



- Karagümrük, 60 yıl sonra Galatasaray'ı yendi



Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 60 yıl arasında sonra Galatasaray'ı mağlup etti.



Ligde sarı-kırmızılılar karşısında bundan önceki 12 maçta tek galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlı takım, ikinci kez galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray karşısındaki tek galibiyetini 27 Mart 1960'da alan Fatih Karagümrük, sarı-kırmızılıları 60 yıl sonra yenmeyi başardı.



İki takım, Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de olmamasından dolayı yaklaşık 37 yıl sonra ilk kez karşılaştı.



