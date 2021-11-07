Karagümrük - Galatasaray maçının ilk yarısı için ne dediler?

Süper Lig'de Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçın ilk yarısını yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Karagümrük'le oynamak çok enteresan. Karagümrük maçlarını izlemek de enteresan. Seni öyle bir uyutuyorlar ki... Karagümrük kadar Türkiye'de kalecisiyle oynayan veya kendi yarı alanında pas yapan bir takım daha çıkmaz. Yavaş yavaş orada oynuyorlar, işte orada korkacaksın onlarla. Tak bir top atıyorlar, hızlı kanatlarıyla sonuca gidiyorlar.



Fatih Terim'in, "Kaleciye kadar baskı yapın" demesi gerekiyor. Kontraatağı Karagümrük pas yaparak yapıyor. Galatasaray baskı yaparsa kazandığı toplarla netice alabilir. Ömer Bayram'ın hemen soyunma odasında kramponunu değiştireceksin. Zemin çok kaygan, ben Ömer'i gördüm, 3 kere düştü. Aynı Ömer Bayram, Karagümrük'ün atağında müthiş bir kademe yaptı.



Fatih Hoca'nın Diagne ve Morutan'la başlayacağını düşünüyorum. Bir yabancı çıkarıp 2 yabancı sokabilir. Emre - Morutan, Halil - Diagne değişikliğine gidecektir bence. Babel'in yaşı genç değil ama sırtı dönül, bek alabilen oyuncu. Alıp, dönebilen bir oyuncu. Bugünkü performansı iyi değildi. Formayı kapma arzusu görmüyorum onda. Kerem kalabalığın arasında kayboldu, Emre de öyle.



Dakika 80 olur bir anda haberin olmaz. Galatasaray'ın Karagümrük'ün oyununu bozması gerekiyor. İzleyenler gündüz uykusuna yattı. Oyuncuar da buna uyum sağladı.



ÖNDER ÖZEN



Çok pozisyon olmadı. İki takımın da kendine göre sebepleri var. Düşük tempoda bir maç. Galatasaray yorgun. Yüksek tempo dezavantaj oluşturabilirdi. Karagümrük'ün de oyun planında ön 3'lüsü hem ileride pres yapmak hem de kendi ceza sahalarının önüne gelmek zorunda. Bunu 8-9 kez yaparsa biter. İki takım da kale önünde pozisyon oluşturamadı. Galatasaray, devrede iki kez üstünlük aldı. Biri 10 dakika sürdü. Devre sonunda 5-6 dakika oyun üstünlüğü aldı. Düşük tempolu ve kale önüne gelmeden bir devre oldu.



İkinci yarı bölüm bölüm farklı olacak.



METİN TEKİN



Oyun böyle giderse skor anlamında, son ana kadar durgun olur ama son anlar heyecanlı olur. Seyir zevki düşük bir maç.



Faul sayısı son 3 dakikaya girilirken 2'ydi. Ceza sahasına girme 8 kereydi. 2-3 kez kontra yakaladılar. Pozisyon önceleri çıktı. Golün duran toptan ve geniş alanda yakalayan takımdan geleceğini düşünüyorum.



Top çok yavaş geliyor. Herkes yerleşmiş. Santrfor işi de zordur. Kalabalık içerisinde kalır kaybolursun. İki takım da birbirini yakalayamıyor. Alıp pas yapıp rakibin yerleşik savunmasını görüyor karşısında.



Morutan oyuna girecektir. Galatasaray yorgun. Bu tempoyu ister. Oyunun son bölümü farklı olur. İkisi de 0-0'ı istemeyecektir.



ERMAN TOROĞLU



Karagümrük'ün bir oyun şablonu var, sahanın her yerine çok iyi yayılıyorlar. Sahayı çok iyi parselliyorlar. Takım halinde oynuyorlar. İyi çalışmışlar. Galatasaray bir 20-25 dakika gitmedi. Karagümrük'ün ezberini bozmak istedi. Galatasaray kaleye fazla yaklaşamıyor. Top tutan bir santrafor koyacaksın bu oyunda sahaya. Karagümrük'ün takımının ortasını bozmak lazım. Galatasaray enerjisini bazen savunmada bazen hücumda harcıyor. Karagümrük ikisini de aynı anda yapıyor. Galatasaray orta yapıyor bugün, kime yapıyorsun? Diagne ve Mustafa varsa orta yapacaksın. Ben olsam ikisinden birini alırdım oyuna Halil'in yerine.



Bu maçın ikinci yarısında da gol olmayabilir, öyle bir maç izliyoruz. Gol olursa, farklı, iyi bir maç izleriz.



Morutan kaç yaşında, nasıl yoruluyor? Avrupa'da oyuncu yorulmuyor, bizde yoruluyor. 30'un üstünde olsa anlarım da, bu yaşta nasıl yoruluyor?



GÜNTEKİN ONAY



Çok düşük tempoda bir karşılaşsam oldu. Karagümrük'ün gol beklentisi 0.06, Galatasaray'ın ise 0.54 oldu. Takımlar neredeyse yürüye yürüye gidiyor. Açıkçası izlemeyenler pek bir şey kaçırmadı



VOLKAN DEMİREL



Değişiklikler olacak ama oyunun sıkıcı olması Karagümrük'ün oyun yapısı. Galatasaray, Karagümrük'e baskı yapmak istemiyor. Bence duran topların önemi çok büyük. Karagümrük'ün tek sistemi geriden oyun kurmak. Kısır bir maç. Ben değişikliklerle rakip sahada Galatasaray'ın daha organize olacağını düşünüyorum.



TUGAY KERİMOĞLU



Tempo olarak çok düşük. Biglia stopere geçince orta saha hakimiyetini Galatasaray aldı. Kenarlar tamen bırakıldı ve orta alanda bir maç oluyor.



FEYYAZ UÇAR



İki takımın oyuncuları da ortaya bir şey koymuyor. Böyle devam ederse çok az pozisyon olur. Galatasaray'ın ikinci devre oyunu rakip kaleye yıkabileceğini düşünüyorum.





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