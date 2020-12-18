Karagümrük - Galatasaray maçında 'yayıncı' protestosu

Kulüpler Birliği Vakfı'nın duyurduğu Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin yayıncı kuruluş protestosu Karagümrük - Galatasaray maçıyla başladı. İki takımın oyuncuları 1 dakika boyunca hareketsiz kalırken, yayıncı kuruluş bu esnada ekrana ilk 11'leri verdi.Kulüpler Birilği'nden gün içinde yapılan açıklamada, yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesinin, bu haftaki maçların başında futbolcuların 1 dakika mücadeleyi bırakarak protesto edileceği belirtilmişti.Yayıncı kuruluşun yapması gereken ödemelerde uzun zamandır aksaklıklarla ve ciddi sorunlarla karşılaşıldığının ifade edildiği açıklamada, "Yaşanan sıkıntılı süreçte gelirlerimizden önemli derecede indirim yapmamıza, bütün gayretlerimize ve anlayışımıza, TFF'nin yayıncı kuruluşla yaptığı tüm görüşmelere, temaslara, istişarelere ve üstelik de taraflar arasında uzlaşı sağlanmasına rağmen yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi her geçen gün biz kulüpleri endişeye ve batağa sürüklemektedir." denildi."Uzun yıllardır iş ortağımız olan Digiturk beIN Media Group'un yukarıda belirtiğimiz maddi sorunlarımızı ivedilikle çözmesini bekliyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:"Bu kapsamda Süper Lig Kulüpleri ve 1. Lig Kulüpleri olarak Süper Lig'in 13. haftasında ve TFF 1.Lig'in 15. haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır. Mevcut belirsiz durumun sona ermesi ve kulüplerimizin sözleşme koşulları gereği hak ettikleri şartların yerine getirilmesi için gerekirse hukuk çerçevesinde ve benzeri bu tarzda aksiyonların alınacağından kimsenin şüphesi olmasın."Digiturk, kulüplerin protesto kararının ardından açıklama yaptı. Yayıncı kuruluş, ödemelerin TFF'ye tam olarak yapıldığını ve büyük şaşkınlık yaşadıklarını duyurdu.Digiturk olarak, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği tarafından yapılan açıklamayı büyük şaşkınlıkla karşıladık.Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isteriz ki naklen yayın lisans haklarının tarafı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'dur. TFF, Digiturk tarafından yapılan ödemeleri alır ve kulüplere dağıtır. Buna göre Digiturk, 2020/21 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF'ye tam olarak ödemiştir. Öte yandan Digiturk, dünya çapında birçok yayıncının Kovid-19 salgını nedeniyle yapmayı reddettiği 2019 - 2020 sezonu naklen yayın lisans ödemesini, herhangi bir kesinti uygulamadan tam olarak yapmıştır. Ayrıca Digiturk ve TFF, karşılıklı mutabakat çerçevesinde, pandeminin yarattığı zorlukların üstesinden birlikte gelebilmek için, mevcut sezonun geri kalanına yönelik bir ödeme planı üzerinde çalışmaya devam etmektedir.Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yatırımcısı olan Digiturk'e karşı Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin bu davranışını dayanaksız ve haksız buluyoruz. Türk futbolunun değerini ve markasını olumsuz etkileyeceği belli olan bu tür eylemler en başta kulüplere zarar verecektir. Buna rağmen, Türk futbol endüstrisinin paydaşlarıyla birlikte, ülke futbolunu yurt içi ve yurt dışında geliştirmek ve tanıtmak için tüm iyi niyetimizle çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.