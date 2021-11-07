Karagümrük Galatasaray maçı BEIN izle, GS maçı izle

KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLA

KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SON DURUM



Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 16:00'da oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Maçın VAR hakemi Arda Kardeşler oldu.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 20 puan topladı.

Ligde oynadığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 3'ünü de kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 18 puana sahip.



Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle maçta görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı da kart görmesi durumunda 13. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Karagümrük'te cezalı Luckassen, Galatasaray maçında oynayamayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN 11'İ



Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Borini, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic

Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Ömer Bayram, Cicaldau, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Halil.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 14 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Üç mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 27 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 12 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 7 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, bir beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, rakibinin sahasında 16 gol atarken, kalesinde 8 gole engel olamadı.

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.

