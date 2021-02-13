Karagümrük - Fenerbahçe: Muhtemel 11

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

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Karagümrük - Fenerbahçe: Muhtemel 11
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13 Şubat 2021 08:41
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 48 puan yazdırdı. Fenerbahçe, 25. haftaya averajla 3. sırada girdi.

36 yıl sonra mücadele ettiği Süper Lig'de sergilediği performansla dikkati çeken Fatih Karagümrük ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. İstanbul temsilcisi, 37 puanla 8. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

İki takımın eksikleri

Fatih Karagümrük'te sakatlığı bulunan Zukanovic maçta yer alamayacak.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas ve Luiz Gustavo ile ameliyat edilen Diego Perotti bu karşılaşmada yer alamayacak. Ayrıca Lemos kart cezalısı.

Muhtemel 11'ler

Fatih Karagümrük
Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Ndiaye, Ndao, Biglia, Bertolacci, Borini, Kemal Ademi

Fenerbahçe
Altay, Nazım, Serdar, Sadık, Caner, Ozan, Mert Hakan, Mesut Özil, Thiam, Samuel, Samatta



Fenerbahçe zirveyi yeniden istiyor

Süper Lig'de ezerli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Karagümrük karşısında kazanarak yarışın dışında kalmak istemiyor.

Sezonun ilk yarısında Samatta'nın 2 golüyle Karagümrük'ü yenen Fenerbahçe, Galatasaray mağlubiyeti sonrasında yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Karagümrük 3. galibiyet peşinde

Süper Lig'de bu sezon hem transferleri hem de aldığı galibiyetlerle adından söz ettiren Karagümrük üst üste 3. galibiyetini almak istiyor.

2 maçtır kazanan Karagümrük, bu sezon ilk kez 3 maçlık seri yakalamak istiyor. Karagümrük ayrıca son 3 maçtır kalesinde gol görmüyor.

4 isim sınırda

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde 26. haftada Göztepe ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.



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