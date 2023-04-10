Haber Tarihi: 10 Nisan 2023 17:10 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 17:10

Karagümrük - Fenerbahçe maçı canlı izle! Şifresiz Karagümrük - Fenerbahçe maçı Bein Sports'ta izle

Karagümrük - Fenerbahçe maçı canlı izle! Şifresiz Bein Sports'ta yayınlanacak olan Karagümrük - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'leri belli oldu. Galatasaray'ın bay geçtiği, Beşiktaş'ın Giresunspor'u mağlup ettiği haftada Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Jesus'lu Fenerbahçe için ise artık puan kaybına tahammül kalmadı. Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.

Karagümrük - Fenerbahçe maçı canlı izle! Şifresiz Karagümrük - Fenerbahçe maçı Bein Sports'ta izle
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Süper Lig'de Beşiktaş karşısında mağlup olarak şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşayan Fenerbahçe bu hafta Karagümrük deplasmanında olacak. Peki, Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Karagümrük FB maçı öncesinde iki takımda son gelişmeler…

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE-ANLATIM

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FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karagümrük - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Ligde son olarak derbide ağırladığı Beşiktaş'a boyun eğen sarı-lacivertliler, zirve yarışında önemli bir kayıp yaşamıştı.

Fenerbahçe, ligde kalan maçlarını kazanarak lider Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray'ın bay geçtiği hafta öncesi teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, rakibinin 9 puan gerisinde 54 puanda bulunuyor.

Muhtemel 11

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Arda, Crespo, Rossi, Valencia, Pedro

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.


Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, son idmana çıkan ancak henüz hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor.

SINIRDA 8 İSİM

Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, yarın kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü karşısında takımı yalnız bırakacak.

KARAGÜMRÜK 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen VavaCars Fatih Karagümrük, geride kalan hafta İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.

Çıktığı 25 lig maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan Andrea Pirlo'nun ekibi, bu maçlarda 52 gol atarken kalesinde ise 47 gol gördü.

DAVIDE BIRASCHI CEZALI

İstanbulspor mücadelesinde kırmızı kart gören Davide Biraschi, cezası nedeniyle sarı-lacivertli ekip karşısında sahaya çıkamayacak.

VavaCars Fatih Karagümrük'te Andre Bertolacci, Otabek Shukurov, Rayyan Baniya, Ebrima Colley, Matteo Ricci ve Lawrence Nicholas sarı kart ceza sınırındaki isimler. Bu oyuncular yarın kart görmesi durumunda, 30. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelesini Fenerbahçe 5-4 kazanmıştı.
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