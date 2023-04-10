KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ - Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı canlı Bein Sports'ta izle

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Süper Lig'de Beşiktaş karşısında mağlup olarak şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşayan Fenerbahçe bu hafta Karagümrük deplasmanında olacak. Peki, Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Karagümrük FB maçı öncesinde iki takımda son gelişmeler…Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karagümrük - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.Ligde son olarak derbide ağırladığı Beşiktaş'a boyun eğen sarı-lacivertliler, zirve yarışında önemli bir kayıp yaşamıştı.Fenerbahçe, ligde kalan maçlarını kazanarak lider Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.Galatasaray'ın bay geçtiği hafta öncesi teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, rakibinin 9 puan gerisinde 54 puanda bulunuyor.Batuhan Şen, Salih Dursun, Dresevic, Baniya, Levent Mercan, Ricci, Shukurov, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne.Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Alioski, İrfan Can Kahveci, Arao, İsmail Yüksek, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun.Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.Bu isimlerin yanı sıra, son idmana çıkan ancak henüz hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor.Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, yarın kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü karşısında takımı yalnız bırakacak.Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen VavaCars Fatih Karagümrük, geride kalan hafta İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.Çıktığı 25 lig maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan Andrea Pirlo'nun ekibi, bu maçlarda 52 gol atarken kalesinde ise 47 gol gördü.İstanbulspor mücadelesinde kırmızı kart gören Davide Biraschi, cezası nedeniyle sarı-lacivertli ekip karşısında sahaya çıkamayacak.VavaCars Fatih Karagümrük'te Andre Bertolacci, Otabek Shukurov, Rayyan Baniya, Ebrima Colley, Matteo Ricci ve Lawrence Nicholas sarı kart ceza sınırındaki isimler. Bu oyuncular yarın kart görmesi durumunda, 30. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinde forma giyemeyecek.İki ekibin ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelesini Fenerbahçe 5-4 kazanmıştı.