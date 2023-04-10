Haber Tarihi: 10 Nisan 2023 20:25 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 20:25

KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ - Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı canlı Bein Sports'ta izle

Karagümrük - Fenerbahçe maçı canlı izle! Şifresiz Bein Sports'ta yayınlanacak olan Karagümrük - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11'leri belli oldu. Karagümrük - Fenerbahçe maçıını kaçak olarak Justin TV, Taraftarium24, Selçuk Sports, Retrobet, Netspor gibi platformlardan izlemek yasadışıdır. Galatasaray'ın bay geçtiği, Beşiktaş'ın Giresunspor'u mağlup ettiği haftada Fenerbahçe, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Jesus'lu Fenerbahçe için ise artık puan kaybına tahammül kalmadı. Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.

KARAGÜMRÜK FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ - Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı canlı Bein Sports'ta izle
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Süper Lig'de Beşiktaş karşısında mağlup olarak şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşayan Fenerbahçe bu hafta Karagümrük deplasmanında olacak. Peki, Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Karagümrük FB maçı öncesinde iki takımda son gelişmeler…

KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE-ANLATIM
M.Ö.   Andrea Pirlo: "İlk maçtaki (5-4) kadar GOL yememeyi ama ilk maçtaki kadar GOL atmayı düşünüyoruz. Kapanmayı değil, pozitif oynamayı planlıyoruz."
M.Ö.   Andrea Pirlo: "Fenerbahçe iyi bir takım. Fazla kaliteli oyuncuları var. Bu maça iyi hazırlandık. Biz de hangi seviyede olduğumuzu göreceğiz. Serimizin özeti gibi bir maç olacak. Bu maçı merakla bekliyoruz."
M.Ö.   Jorge Jesus: "İlk maçtaki gibi 9 GOL olacağını düşünmüyorum. Ama gollü bir maç bekliyorum. Karagümrük uzun zamandır kaybetmiyor, bu bizi daha da motive ediyor. Hücumda iyi oyuncuları var. Türkiye Ligi'nde her maç zor, özellikle deplasmanlarda. Kazanmak için mücadele edeceğiz."
M.Ö.   Jorge Jesus: "Stadın tamamen Fenerbahçe taraftarı ile dolu olmasını isterdik. Onlar bizim için güç oluyor. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Defansif olarak bize zorluk yaratacaklar. Güçlü olmalıyız. Bütün hafta mu maça çalıştık, 3 puan almak istiyoruz."
M.Ö.   Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı 11'i: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, İsmail Yüksek, İrfan, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun.
M.Ö.   Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Ozdoev Ricci, Shukurov, Colley, Borini, Diagne.
M.Ö.   Fatih Karagümrük'te Andre Bertolacci, Otabek Shukurov, Rayyan Baniya, Ebrima Colley, Matteo Ricci ve Lawrence Nicholas sarı kart ceza sınırındaki isimler. Bu oyuncular kart görmesi durumunda, 30. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinde forma giyemeyecek.
M.Ö.   Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü karşısında takımı yalnız bırakacak.
M.Ö.   Fenerbahçe'de Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor.
M.Ö.   Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.
M.Ö.   Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-siyahlılar, geride kalan hafta İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.
M.Ö.   Galatasaray'ın bay geçtiği hafta öncesi teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, rakibinin 9 puan gerisinde 54 puanda bulunuyor.
M.Ö.   Karşılaşmaya VAR hakemi olarak Emre Malok atandı.
M.Ö.   Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
M.Ö.   Bu karşılaşmanın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
M.Ö.   Süper Lig'in 28. haftasının kapanış maçında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.



FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karagümrük - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Ligde son olarak derbide ağırladığı Beşiktaş'a boyun eğen sarı-lacivertliler, zirve yarışında önemli bir kayıp yaşamıştı.

Fenerbahçe, ligde kalan maçlarını kazanarak lider Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray'ın bay geçtiği hafta öncesi teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, rakibinin 9 puan gerisinde 54 puanda bulunuyor.

Muhtemel 11

Karagümrük: Batuhan Şen, Salih Dursun, Dresevic, Baniya, Levent Mercan, Ricci, Shukurov, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Alioski, İrfan Can Kahveci, Arao, İsmail Yüksek, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra, sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek.


Bu isimlerin yanı sıra, son idmana çıkan ancak henüz hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor.

SINIRDA 8 İSİM

Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, yarın kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü karşısında takımı yalnız bırakacak.

KARAGÜMRÜK 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen VavaCars Fatih Karagümrük, geride kalan hafta İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönmeyi başardı.

Çıktığı 25 lig maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan Andrea Pirlo'nun ekibi, bu maçlarda 52 gol atarken kalesinde ise 47 gol gördü.

DAVIDE BIRASCHI CEZALI

İstanbulspor mücadelesinde kırmızı kart gören Davide Biraschi, cezası nedeniyle sarı-lacivertli ekip karşısında sahaya çıkamayacak.

VavaCars Fatih Karagümrük'te Andre Bertolacci, Otabek Shukurov, Rayyan Baniya, Ebrima Colley, Matteo Ricci ve Lawrence Nicholas sarı kart ceza sınırındaki isimler. Bu oyuncular yarın kart görmesi durumunda, 30. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelesini Fenerbahçe 5-4 kazanmıştı.
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