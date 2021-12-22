Karagümrük - F.Bahçe maçının ilk yarısı için ne dediler?

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Karagümrük ile oynadığı maçın ilk yarısını yorumcular değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Kırmızı kart ve penaltı doğru. Caner Erkin'in ne dediğini bilmiyorum. Hakaret ettiyse bilmiyorum.



Bütün Fenerbahçelilerin hayal ettiği format ve oyun düzeniyle oynuyor Fenerbahçe. En çok topa sahip olduğu maç bu. Karagümrük oyunun böyle oynanmasını istiyordu. Bundan sonraki dönemde Fenerbahçe'nin çoğu maçta topu rakiplere vermeyeceğini düşünüyorum. Haftaya Kadıköy'de herkes görecek, rakip kaleye yakın oynanacak maç. 11'e 9'ken, maçın berabere bitmesi büyük sürpriz olur.



Futbolcular 'Biz böyle oynamak istiyorduk' diyerek daha fazla efor harcayaktır. Beşiktaş da böyle oldu. Yönetimin kararına göre Fenerbahçe'nin kaderi belli olacak. Zirveye uzak kaldıktan sonra büyük takımların işi kolay olmaz.



Bu tip kopuşlarda, oyuncular konsantre olamaz. Bu yüzden getireceğiniz teknik adam çok önemli. Haydi Mura Hoca ile devam, haydi Önder Hoca ile devam durumunda da zaman zaman kopuşlar olur.



ERMAN TOROĞLU



Pozisyon icabı penaltı yaptırdı Karagümrüklü futbolcu. Penaltı doğruydu ama ben olsam yapmam o hareketi. Bırak gol olsun. Ondan sonra Caner kaşındı, kaşındı ve kırmızı kart gördü. Nasıl bir adam bu, gittiği her yerde aynı. Ben olsam almam takıma. Almayacaksın böyle futbolcuyu takıma. Bu tip futbolcuların dışarıda kalması lazım. Caner, kırmızı kart gördüğüne göre orada bir şey oldu. En az 3 maç yer. Pelkas gibi bir oyuncuyu kenarda tuttu Pereira ya. Pelkas gibi bir adamın varsa, mutlaka oynar. Ne güzel maç izleyecektik, şimdi tek kale maç izleyeceğiz.



ÖNDER ÖZEN



Aslında ilk yarı değerlendirmesi biraz ilk 17 haftadan bağımsız yapılabilecek gibi değil. Farklı formasyon, çok farklı 11 Fenerbahçe'de. Öyle bir haftada bu değişikliği yapmak zorunda kaldı ki karşısında Karagümrük var. Başakşehir'in ilk haftalarda hiç puan almadığı haftalarda Fenerbahçe'ye karşı kazandığı maçtaki gibi. Stoperlere, beklere baskı yapmadan Fenerbahçe orta sahasından itibaren baskı yaparak başladılar. Maç 11'e 11 oynansa ne olurdu bilme şansımız yok. O şekilde bir savunmaya karşı en makul tempo, en makul oyun, topa sahip olma gibi çok sayıda ölçekte makul noktayı ayarladı Fenerbahçe ama skora yansımadı. Kolay da yansımaz. Bizim ligimizde iki etkili savunma tipi var. Birini Sivas yapar. Ruh ararsınız. Fenerbahçe'nin geçen sezon Sivas'a kaybettiği maçta ruh arandı. O tip savunmalara karşı oynamak zordur. Çözümleri de vardır Fenerbahçe'nin, biri de budur. Fenerbahçe'de top, tüfek, nükleer, kimyasal silah hepsi sahada. Mesut, İrfan, Pelkas, Valencia, Sosa... Bence doğrusu budur. Belki bu kadro herkesin istediğini oynamamıştır ama bu haftada, bu kadar sürede bu kadar olur.



METİN TEKİN



Çok farklı bir 11'e 9 var. Tempo çok düşüktü. 11'e 9'u düşüklüğü hissetirmek için sahayı genişletmeli Fenerbahçe. Valencia uzun haftalardır oynamıyor, belli oluyor. Belki ikinci yarı değişir.



TÜMER METİN



Bu kadro çıkacaktı, Pereira niye hiç bu kadroyla çıkmadı diye ister istemez soruyorsun. Oyun farklı mı diye ister istemez soruyorsun. Hemen hemen herkes bu kadroyu yazar, mevcut kadrodaki en iyi kadro. Topa sahip olmak iyi, kadife ayaklar iyi ama topu kaptırdığın anda reaksiyon göstermen lazım.



Caner'in yaptığı iş değil. Daha taç atışında bozuldu. Muhtemelen 'hem penaltı verip hem oyuncuyu niye atıyorsun' demiş olabilir. Yanlış biliyor, elle oynamada geçerli değil bu kural.





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