Karagümrük, Ervin Zukanovic'i kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Bosna Hersekli Ervin Zukanovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA
Karagümrük, Ervin Zukanovic'i kadrosuna kattı
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25 Ağustos 2020 22:12
Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, son olarak İtalya 2. Futbol Ligi takımlarından SPAL'da forma giyen Bosna Hersekli Ervin Zukanovic'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, 33 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosuna kattı.

Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını 38 müsabakada giyen Zukanovic, kariyerinde Belçika'nın Gent, İtalya'nın Roma, Sampdoria, Atalanta, Genoa ve Suudi Arabistan'ın El Ahli takımlarında top koşturdu.

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