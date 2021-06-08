Karagümrük'e Sırp golcü; Aleksandar Pesic

Geçen sezonun flaş ekiplerinden Karagümrük, transferde yine ses getirecek isimlerin peşinde. İstanbul ekibi, Maccabi'de oynayan 1.90'lı Sırp santrfor Pesic'le anlaştı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Karagümrük'e Sırp golcü; Aleksandar Pesic
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08 Haziran 2021 13:23
Aleksandar Pesic
Aleksandar Pesic
Maccabi Tel Aviv
Forvete güçlü bir isim arayan kırmızı-siyahlılar, İsrail'de Maccabi Tel-Aviv'de oynayan Aleksandar Pesic'in peşinde.

İsrail temsilcisiyle sözleşmesinin son ayına giren 29 yaşındaki Sırp golcüyle yapılan görüşmelerde, önemli bir mesafe kat edildiği ve prensipte anlaşıldığı öğrenildi.

Fransa'da Toulouse, İtalya'da Atalanta'da forma giyen Pesic, S.Arabistan ekibi Al- Ittihad'a 4,2 milyon euro'ya transfer yapmıştı.

Tecrübeli santrfor, geçtiğimiz sezon görev aldığı 31 maçta 11 gol katkısı sağladı. Öte yandan Karagümrük, ilk transferini TFF 1. Lig ekibi Boluspor'dan yaptı. İstanbul ekibi, Bolu'dan ayrılan 24 yaşındaki, 1.85 boyundaki stoper Burak Bekaroğlu'yla sözleşme imzaladı. Genç savunmacı geçen sezon TFF 1. Lig'de 21 maçta 1 golle oynadı.

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