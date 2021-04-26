Karagümrük'e Olimpiyat Stadı için yasak geldi

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, kalan haftalarda Olimpiyat Stadı'nda maç yapamayacak. Bunun nedeni ise Şampiyonlar Ligi Finali'nin yaklaşıyor olması...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük'e Olimpiyat Stadı için yasak geldi
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26 Nisan 2021 15:15
Süper Lig'in 38. haftasındaki Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor maçı Bursa'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u 28 Nisan Çarşamba günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda ağırlayacak.

Kırmızı-siyahlılar, son zamanlarda iç saha maçlarını oynadığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nı, 29 Mayıs'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle kullanamayacak.

36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanı sıra Ülker, Esenyurt Necmi Kadıoğlu, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan, Vodafone Park ve Kocaeli statlarında oynamıştı.

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