Karagümrük, Derrick Luckassen'i transfer etti

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, PSV Eindhoven'den Derrick Luckassen'i kadrosuna kattı.
Geçen sezon Kasımpaşa'da forma giyen 26 yaşındaki Hollandalı stoper, bu sezon Fatih Karagümrük'te oynayacak.
PSV Eindhoven iki sezonluk kiralık transfer için anlaşma sağlandığını açıklarken, Derrick Luckassen'e başarılar diledi.
Geçen sezon Kasımpaşa'da forma giyen 26 yaşındaki Hollandalı stoper, bu sezon Fatih Karagümrük'te oynayacak.
PSV Eindhoven iki sezonluk kiralık transfer için anlaşma sağlandığını açıklarken, Derrick Luckassen'e başarılar diledi.