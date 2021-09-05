Karagümrük, Derrick Luckassen'i transfer etti

Fatih Karagümrük, PSV Eindhoven'den Derrick Luckassen'i transfer etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Karagümrük, Derrick Luckassen'i transfer etti
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05 Eylül 2021 15:10
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, PSV Eindhoven'den Derrick Luckassen'i kadrosuna kattı.

Geçen sezon Kasımpaşa'da forma giyen 26 yaşındaki Hollandalı stoper, bu sezon Fatih Karagümrük'te oynayacak.

PSV Eindhoven iki sezonluk kiralık transfer için anlaşma sağlandığını açıklarken, Derrick Luckassen'e başarılar diledi.


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